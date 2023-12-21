Англія

Відбулось жеребкування наступної стадії змагань.

Напередодні відбувся заключний матч чвертьфінальної стадії Кубка англійської ліги, у якому Ліверпуль розгромив лондонський Вест Гем на Енфілді.

Ліверпуль познущався над Вест Гемом у чвертьфіналі Кубка англійської ліги

За старою традицією одразу після фінального свистка в цьому двобої організатори змагань вирішували долю наступного раунду шляхом жеребкування.

Цього разу Ліверпулю та лондонському Челсі, двом великим фаворитам поточного розіграшу, пощастило оминути зустріч на шляху до вирішальної гри.

Були утворені наступні пари:

Фулгем — Ліверпуль

Челсі — Мідлсбро

Перша дуель відбудеться на тижні, що починається з 8 січня 2024 року, тоді як матч-відповідь у парах зіграють на тижні, що стартує з 22 січня.