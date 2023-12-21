Англія

Українець, ймовірно, опиниться у заявці на гру.

У рамках вісімнадцятого туру англійської Прем'єр-ліги Тоттенгем на своєму полі прийме Евертон.

Як повідомив головний тренер "ірисок" Шон Дайч на прес-конфенції, Віталій Миколенко готується до майбутньої зустрічі та може взяти участь. Однак, напевно поки що стверджувати не можна.

Зазначимо, що Миколенко пропустив попередню зустріч проти Фулгема через травму.

Матч Тоттенгем — Евертон пройде 23 грудня о 17:00.