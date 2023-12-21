Англія

Свого часу МЮ заплатив за англійця 85 млн. євро.

Манчестер Юнайтед може розірвати контракт із Джейдоном Санчо. Про це повідомляє Sky Sports

За інформацією джерела, клуб планує змінити політику щодо гравців, на яких не розраховує. Відтепер "манкуніанці" з більшою готовністю йтимуть на розірвання контрактів, якщо таке рішення піде на користь клубу.

У зв'язку із ситуацією навколо Санчо, який із серпня відсторонений від основного складу Манчестер Юнайтед через конфлікт з головним тренером Еріком тен Гагом, у клубі відбулися обговорення стосовно майбутнього гравця.

Якщо продати вінгера не вдасться, "Юнайтед" розгляне можливість розриву стосунків замість того, щоб спробувати відбити хоча б частину з витрачених на Санчо грошей.