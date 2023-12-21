Свого часу МЮ заплатив за англійця 85 млн. євро.
Санчо, Getty Images
21 грудня 2023, 20:17
Манчестер Юнайтед може розірвати контракт із Джейдоном Санчо. Про це повідомляє Sky Sports
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За інформацією джерела, клуб планує змінити політику щодо гравців, на яких не розраховує. Відтепер "манкуніанці" з більшою готовністю йтимуть на розірвання контрактів, якщо таке рішення піде на користь клубу.
У зв'язку із ситуацією навколо Санчо, який із серпня відсторонений від основного складу Манчестер Юнайтед через конфлікт з головним тренером Еріком тен Гагом, у клубі відбулися обговорення стосовно майбутнього гравця.
Якщо продати вінгера не вдасться, "Юнайтед" розгляне можливість розриву стосунків замість того, щоб спробувати відбити хоча б частину з витрачених на Санчо грошей.