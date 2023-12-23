Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 18-го туру чемпіонату Англії, який пройде 23 грудня і розпочнеться о 17:00.

У рамках 18-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між лондонським Тоттенгемом та Евертоном, яке пройде на Тоттенгем Готспур Стедіум.

[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ

СУБОТА, 23 ГРУДНЯ, 17:00. ТОТТЕНГЕМ ГОТСПУР СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СТЮАРТ АТТВЕЛЛ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

В останніх двох турах Прем'єр-ліги Тоттенгему вдалося повернутися на переможну стежку після вкрай невдалого періоду, який був викликаний цілою низкою травм та дискваліфікацій ключових виконавців. Ці кадрові втрати нікуди не зникли, але тренерському штабу Анге Постекоглу доводиться працювати за таких умов і показувати результати – такі реалії сучасного великого футболу.

"Шпорам" вдалося впевнено обіграти такий самий знекровлений Ньюкасл, а також впевнено перемогти Ноттінгем Форест, який напередодні став першою командою цього сезону, яка змінила головного тренера. Однак істотно вплинути на положення в турнірній таблиці Тоттенгема ці дві перемоги не допомогли. "Шпори", як і раніше, займають п'яту сходинку і змушені сподіватися на втрати очок конкурентами.

Евертон, у свою чергу, не може не тішити своєю нинішньою формою. Здається, що це зняття десяти очок через порушення фінансового фейр-плей стали для команди Шона Дайча своєрідним психологічним імпульсом і справило лише позитивний вплив у цілому. Принаймні, такий висновок можна зробити за останніми результатами та рівнем гри "ірисок".

На даний момент Евертон йде на серії з чотирьох перемог поспіль в АПЛ, і якби не те зняття очок, то колектив Дайча був би в першій десятці турнірної таблиці. Але натомість "іриски" продовжують виконувати завдання, щоб убезпечити себе від вильоту з вищого дивізіону, з яким вони поки що успішно справляються. Зараз ніхто і не розглядає Евертон як очевидного претендента на пониження у класі, незважаючи на те, що команда все ще йде на 16 місці.