Англія

На нас чекає палка заруба.

Напередодні центрального матчу 18-го туру АПЛ між Ліверпулем та Арсеналом, головний тренер "мерсисайдців" Юрген Клопп поспілкувався з журналістами. Його слова наводить BBC.

"Мені здавалося, що минулого сезону вони вже були схожі на претендентів, чесно кажучи, але потім через окремі результати вибули з перегонів. Я не знаю точних причин.

Та команда була дуже сильною, а тепер вони ще підписала Деклана Райса, Давида Раю, інших гравців – слабше від таких трансферів точно не станеш.

Артета мав можливість побудувати таку команду, яку хотів. Вони мають добре поєднання фізичної сили, хорошої техніки, організованості. Вони добре натреновані та підготовлені.

Арсенал зробив крок вперед і користуватимуться моєю повагою, але нам потрібні очки і ми будемо за них битися", — заявив Клопп.