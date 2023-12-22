Англія

Втім, Ліверпуль виступив проти створення Суперліги.

Напередодні Ліверпуль офіційно оголосив про те, що продовжить виступати в турнірах під егідою УЄФА, незважаючи на вердикт Європейського Верховного суду щодо Суперліги.

Головний тренер мерсісайдців Юрген Клопп поділився власними думками щодо проєкту Суперліги.

"Я на 100% згоден із заявою [Ліверпуля] та вердиктом [Європейського суду]. Мені також подобається, що ми розуміємо, що УЄФА та інші футбольні асоціації не можуть просто робити те, що хочуть…

Наприклад, проводити більше ігор, у яких люди не мають права голосу. Мені подобається, що УЄФА та інших трохи потрясло", — цитує слова Юргена Клоппа журналіст Фабріціо Романо.

Раніше повідомлялося, що УЄФА не відмовиться від реформи Ліги чемпіонів через Суперлігу.