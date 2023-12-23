Англія

Пеп не відпочиває.

Манчестер Сіті у фіналі КЧС розгромив бразильський Флуміненсе (4:0) та виграв п'ятий трофей у цьому році. Головний тренер переможців Пеп Гвардіола заявив, що хоче знову повторити цей видатний шлях. Його слова наводить BBC.

"Цей рік був чудовим. Сьогодні ми закрили цей розділ. Ми виграли все, що могли. Настав час спробувати зробити це знову.

Нам трохи пощастило на початку матчу, ми рано забили, але згодом вони провели неймовірні 10-12 хвилин, які змусили нас зрозуміти, наскільки складною буде гра. Другий гол нам допоміг, але, можливо, ми його не заслуговували.

У другому таймі ми дещо змінили у своїй грі і почали діяти набагато, набагато краще", — заявив Пеп.