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Дивіться відео найкращих моментів матчу Клубного чемпіонату світу, що відбувся 22 грудня 2023 року, 20:00.

У фінальному матчі Клубного чемпіонату світу Манчестер Сіті в Джидді розгромив бразильський Флуміненсе.

Події гри розпочались із помилки досвідченого Марсело вже на першій хвилині, за підсумком якої англійський колектив вийшов уперед.

У подальшому команда Хосепа Гвардіоли контролювала хід подій на всіх рівнях, і зрештою додала на свій рахунок ще три результативних постріли, тоді як суперники хоч у другому таймі почали демонструвати ознаки життя.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Сіті — Флуміненсе в фіналі Клубного чемпіонату світу-2023:

Манчестер Сіті — Флуміненсе 4:0

Голи: Альварес, 1, 88, Ніньйо, 27 (авт.), Фоден, 72

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Стоунз (Гвардіол, 74), Аке (Бобб, 81) — Льюїс (Ковачич, 62), Родрі (Аканджі, 74) — Фоден (Нунеш, 81), Сілва, Гріліш — Альварес.

Флуміненсе: Фабіо — Шав’єр, Ніньйо (Марлон, 74), Мело (Барбоза, 60), Марсело (Александер, 60) — Андре, Мартінеллі — Аріас, Кено (Кеннеді, 46), Гансо (Ліма, 61) — Кано.

Попередження: Марсело, Александер, Кеннеді