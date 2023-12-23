Англія

Нідерландець незадоволений мароканцем.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг незадоволений рівнем гри, який демонструє півзахисник команди Соф'ян Амрабат, взятий в оренду у італійської Фіорентини. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, оскільки нідерландський фахівець висловлює невдоволення рівнем гри мароканця, керівництво МЮ схиляється до того, щоб не скористатися опцією викупу 27-річного футболіста наступного літа, коли закінчиться його орендна угода.

Цього сезону, Соф'ян Амрабат зіграв за Манчестер Юнайтед 17 матчів, не відзначившись результативними діями.