Англія

Команда Еріка Тен Гага провела черговий невдалий матч.

Манчестер Юнайтед в рамках поєдинку вісімнадцятого туру елітного дивізіону чемпіонату Англії відправився у гості до Вест Гема. Команда Девіда Моєса перед цим програла Ліверпулю, пропустивши п'ять м'ячів, але й в "червоних дияволів" вистачало проблем. Зокрема й надалі дуже важка ситуація з травмами, через це Еріку Тен Гагу довелось випускати у старті Віллі Камбвала.

Команди доволі обережно розпочали поєдинок та не поспішали ризикувати. Вест Гему не вдавалось загострити ситуацію взагалі, а ось Манчестер Юнайтед з часом все ж таки зміг знайти прогалини в обороні супротивника. Кудус відпасував назад, але м'яч став подарунком для Антоні, бразилець викотив м'яч на Гарначо, а ось в ближньому бою аргентинець Ареола не переграв.

Трошки згодом Гарначо увійшов в чужий штрафний під кутом та прострілював в центр, але Пакета в підкаті пас перервав. Лондонці не змогли чимось відповісти. Декілька небезпечних випадів переривались вдалими діями Джонні Еванса, який на досвіді грамотно обирав позицію. Відпочивати команди пішли за рахунку 0:0.

Манчестер Юнайтед активно розпочав другу половину гри, але не міг створи небезпечний момент. Втім, з цим впорався Вест Гем. В одному з епізодів Боуен пробив головою після подачі з кутового, але Онана врятував свою команду. Ерікт Тен Гаг залишився незадоволеним Расмусом Гойлундом та змінив його на Маркуса Рашфорда ще на початку другого тайму.

Гості намагались відкрити рахунок, шукали підхід до воріт супротивника, але пропустили. Пакета шикарно закинув м'яч на Боуена, а той переграв Онана в ближньому бою. 1:0. Команда Еріка Тен Гага не знітилась, але чергова індивідуально помилка в цьому сезоні поставила хрест на надіях команди - Мейну не зміг прийняти м'яч в центральній зоні, а Кудус цим скористався та зробив рахунок 2:0.

Манкуніанці намагались відіграти хоча б один м'яч, але здивувати оборону "молотобійців" так і не змогли. Відзначимо повернення Крістіана Еріксена, але данець не зміг зробити нічого, щоб допомогти своїй команді. Фінальний свисток головного арбітра зафіксував перемогу Вест Гема.

Вест Гем — Манчестер Юнайтед 2:0

Голи: Боуен, 72, Кудус, 78

Вест Гем: Ареола — Цоуфал, Мавропанос, Зума, Емерсон — Альварес, Соучек — Кудус (Джонсон, 90+3), Ворд-Праус, Пакета — Боуен (Форнальс, 88)

Манчестер Юнайтед: Онана — Ван-Біссака, Камбвала (Регілон, 84), Еванс, Шоу — Мактоміней, Мейну — Антоні (Пеллістрі, 76), Фернандеш, Гарначо (Еріксен, 84) — Гойлунд (Рашфорд, 57)

Попередження: Кудус, Пакета — Еванс, Фернандеш, Шоу