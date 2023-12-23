Англія

Команда Анге Постекоглу вчергове провела зразковий стартовий відтинок зустрічі, але потому ледь не розгубила власну перевагу в два м'ячі.

До святкування Різдва залишається зовсім небагато, але в англійській Прем’єр-лізі взагалі не квапляться готуватись сідати за святковий стіл. Воно й зрозуміло — передостанні вихідні в 2023 році принесли нам черговий тур національної першості, у рамках якого було чимало цікавих протистоянь. Зокрема, гра поміж лондонським Тоттенгемом та Евертоном, яка для українського вболівальника була цікавою, передусім, через потенційну участь захисника "ірисок" Віталія Миколенка.

І українець таки повернувся до стартового складу на тлі травми, однак лише для того, щоб спочатку взяти участь у невдалій спробі добити відскок від подачі кутового з лівого флангу в центрі чужого штрафного, а вже на дев’ятій хвилині наварити разом із партнерами на лівому фланзі захисту. Пропустили ривок Джонсона, а тому залишалось тільки прострілити під удар у дотик у ближній кут для Рішарлісона.

Тоттенгем у черговому матчі демонстрував дуже активний початок, тому в команди Дайча й можливостей проводити власні атаки майже не було. І цього разу в "шпор" ще й проблем із реалізацією не було, бо на 18 хвилині рахунок став уже 2:0 на їхню користь. Хоча й до цього був момент, коли лише диво завадило Джонсону не влучити у ворота з межі воротарського під час позиційної помилки Миколенка при грі на перехопленні подачі з лівого фланг.

Бреннан і епізоді з другим голом переграти Пікфорда ударом із правого флангу штрафного не зміг, але Сон на добиванні в центрі був першим, тож "іриски" вже горіли. Ще й Гує за кілька миттєвостей отримав пошкодження, через що ми стали свідками непересічної події — Андре Гомеш повернувся на футбольне поле, хоча майже весь рік перебував у затінку.

Цікаво, що от той удар Сона став для команди Постекоглу останнім у першій половині гри, тоді як решту часу Евертон несподівано захопив лідерство та намагався врятуватись. Моментів для цього в гостей було вдосталь, але треба було спочатку або поладнати з власними ногами, як, наприклад, Миколенку чи Льюїну, під час спроб завершувати в межах чужого штрафного, або все ж таки навчитись перегравати Вікаріо, який потягнув кілька дуже неприємних ударів. Дайч цей тайм програв, але було стійке враження, що ситуація залишалась невизначеною.

Очікування від другої половини себе виправдовували вже від самого початку, а саме — Тоттенгем провалився в захисті вже на 52 хвилині. Ось тільки Гомеш занадто активно та явно не в межах правил вів боротьбу проти Емерсона на правому фланзі атаки, тому з голом Калверт-Льюїна з його передачі не доводилось довго радіти. Але подальший хід подій уже можна було осягнути — "шпори" втратили контроль за ходом подій.

І, якщо вже бути відвертим, далі почалось якесь побиття команди, яка взагалі-то вела в рахунку в два м’ячі. Ледь не кожна швидка атака Евертона завершувалась небезпечним ударом, і геть не завжди Вікаріо міг прийти на допомогу. Десь навіть довелось рятувати каркасу його воріт, як, наприклад у епізоді з ударом Гарнера посеред тайму.

А потім на полі ще й з’явився Данжума, тож атаки гостей узагалі більше походили на нестримний конвеєр, що працював без упину. Щоправда нідерландцю ще б влучності додати чи трохи везіння, бо найкращий момент його команди в цій грі він змарнував влучанням у поперечину вже в компенсований час. Тоді крига вже була дуже тонкою, бо Гомеш забив на 82 хвилині й "шпори" просто не знали, що з цим робити. Але цього разу команда Постекоглу якось оминула небезпеку для себе.

У наступному турі лондонський Тоттенгем зіграє в гостях у Брайтона, тоді як Евертон прийматиме Манчестер Сіті.— Евертон 2:1Рішарлісон, 9, Сон, 18 — Гомеш, 82Вікаріо — Порро, Ромеро (Даєр, 46), Девіс, Емерсон — Сарр (Ло Чельсо, 73), Скіпп — Джонсон, Кулушевські, Сон — Рішарлісон (Гейб’єрг, 63).Пікфорд — Паттерсон, Брентвейт, Тарковські, Миколенко — Гує (Гомеш, 24), Онана (Бету, 79) — Гаррісон (Данжума, 66), Гарнер, Макніл — Калверт-Льюїн.Попередження: Кулушевські — Гує, Онана, Гомеш, Паттерсон