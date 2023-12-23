Англія

Завершився ще один поєдинок 18 туру чемпіонату Англії.

У рамках вісімнадцятого туру англійської Прем'єр-ліги Ноттінгем Форест приймав Борнмут на стадіоні Сіті Граунд.

Господарі поля залишилися у меншості у середині першого тайму через вилучення захисника Болі. Тим не менш, саме вони відкрили рахунок на початку другої половини зустрічі — відзначився Еланга. На його гол дублем відповів Соланке. Вуд зрівняв рахунок, але у компенсований час нападник Борнмута оформив хет-трик, вирвавши перемогу для своєї команди.

Ноттінгем Форест — Борнмут 2:3

Голи: Еланга, 46, Вуд, 74 — Соланке, 50, 57, 90+3

Попередження: Болі, 5 — Скотт, 31, Семеньйо, 65, Крісті, 69

Вилучення: Болі, 23 (друга жовта картка)

Ноттінгем Форест: Тернер — Вільямс, Болі, Мурільйо, Тоффоло (Айна, 85) — Єйтс, Мангала (Гадсон-Одої, 47) — Орігі (Ніакате, 26), Гіббс-Вайт (Данілу, 90+3), Еланга — Вуд

Борнмут: Нету — Сміт, Забарний, Сенесі, Уаттара (Мур, 82) — Кук (Скотт, 29, Ротвелл, 70), Крісті — Семеньйо (Сіністерра, 70), Біллінг (Брукс, 81), Таверньє — Соланке