Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу англійської Прем'єр-ліги, що відбувся 23 грудня 2023 року, 17:00.

У рамках вісімнадцятого туру англійської Прем'єр-ліги Борнмут на виїзді розібрався з Ноттінгем Форест.

Здобути три очки "вишням" допомогло вилучення захисника господарів поля Болі, яке сталося ще у першому таймі. Еланга та Вуд голами намагалися принести своїй команді хоча б один заліковий бал, але хет-трик Соланке поставив хрест на надіях Ноттінгем Форест.

До вашої уваги відео кращих моментів Ноттінгем Форест — Борнмут в англійській Прем'єр-лізі-2023/24:

Ноттінгем Форест — Борнмут 2:3

Голи: Еланга, 46, Вуд, 74 — Соланке, 50, 57, 90+3

Попередження: Болі, 5 — Скотт, 31, Семеньйо, 65, Крісті, 69

Вилучення: Болі, 23 (друга жовта картка)

Ноттінгем Форест: Тернер — Вільямс, Болі, Мурільйо, Тоффоло (Айна, 85) — Єйтс, Мангала (Гадсон-Одої, 47) — Орігі (Ніакате, 26), Гіббс-Вайт (Данілу, 90+3), Еланга — Вуд

Борнмут: Нету — Сміт, Забарний, Сенесі, Уаттара (Мур, 82) — Кук (Скотт, 29, Ротвелл, 70), Крісті — Семеньйо (Сіністерра, 70), Біллінг (Брукс, 81), Таверньє — Соланке