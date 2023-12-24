Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 18-го туру чемпіонату Англії, який пройде 24 грудня і розпочнеться о 15:00.

У рамках 18-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Вулвергемптоном та лондонським Челсі, яке пройде на стадіоні Молінью.

[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ

НЕДІЛЯ, 24 ГРУДНЯ, 15:00. МОЛІНЬЮ, ВУЛВЕРГЕМПТОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЕВІД КУТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Вулвергемптон на даному етапі розіграшу чемпіонату Англії можна сміливо записати до списку тих команд, які вміють і можуть приємно дивувати, особливо у матчах із топовими суперниками. На тлі відходу Хулена Лопетегі з посади головного тренера за кілька днів до старту сезону та проблем з ФФП перспективи "вовків" першочергово виглядали досить туманно, проте Гарі О'Нілу поки що вдається утримувати Вулвергемптон на дистанції від зони вильоту.

Так, останні виступи "вовків" важко назвати успішними. Розгромна поразка від Вест Гема, нічия з Ноттінгем Форест та непереконлива перемога над Бернлі можуть свідчити про те, що Вулвергемптон зараз переживає спад. З іншого боку, колектив О'Ніла і не відрізняється стабільністю в результатах в цілому, а ось створювати проблеми умовним Тоттенгему, Арсеналу та Манчестер Сіті "вовки" цього сезону вміють і регулярно це роблять.

Челсі посеред тижня провів доволі складний поєдинок проти Ньюкасла в рамках Кубка англійської ліги, і команді Маурісіо Почеттіно наприкінці вдалося зрівняти рахунок завдяки зусиллям Михайла Мудрика, а потім обіграти "сорок" у серії пенальті, тим самим отримавши путівку до півфіналу турніру.

Прогрес у грі Челсі помітний, але лондонцям відверто не вистачає стабільності та завершального удару в атаці. "Сині" можуть продемонструвати майже ідеальні виступи з погляду футбольного шоу, як було з Арсеналом та Манчестер Сіті, але також можуть повністю провалитися з Брентфордом чи Евертоном. Звичайно, ніхто не забуває про кадрові втратити в стані Челсі, але вболівальники, безперечно, очікують більшого, ніж боротьбу за десяту сходинку в турнірній таблиці АПЛ.