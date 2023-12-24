Дивіться відео найкращих моментів матчу англійської Прем'єр-ліги, що відбувся 23 грудня 2023 року, 17:00.
Лутон Таун — Ньюкасл, Getty Images
24 грудня 2023, 07:45
У рамках вісімнадцятого туру англійської Прем'єр-ліги Ньюкасл на виїзді несподівано поступився Лутону.
Аутсайдери чемпіонату грали за свого капітана Тома Лок’єра й здобули сенсаційну перемогу завдяки голу посеред першого тайму від Таусенда.
Після цього Лутон засушив гру в другому таймі й не дав суперникам скористатись перевагою.
До вашої уваги відео кращих моментів Лутон Таун — Ньюкасл в англійській Прем'єр-лізі-2023/24:
Лутон Таун — Ньюкасл 1:0
Гол: Таунсенд, 25
Лутон Таун: Камінські — Менгі, Ошо, Белл (Андерсен, 76) — Каборе (Джайлс, 46), Локонга (Мпанзу, 81), Барклі, Дауті — Таунсенд (Огбене, 81), Браун — Адебайо (Морріс, 81).
Ньюкасл: Дубравка — Тріпп'єр, Ласселс (Ботман, 37), Шер, Берн (Голл, 85) — Майлі (Ісак, 38), Гімараес, Лонгстафф — Альмірон (Лівраменто, 81), Вілсон, Гордон.
Попередження: Барклі, Менгі — Голл.