Англія

Український вінгер розпочне матч 18 туру АПЛ на лаві для запасних.

У рамках 18-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Челсі зіграє в гостях із Вулвергемптоном на стадіоні Молінью.

Тренерські штаби обох команд визначилися зі стартовими складами на це протистояння.

Так, головний тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно вирішив залишити українського вінгера Михайла Мудрика на лаві для запасних.

Вулвергемптон (старт): Са — Кілман, Доусон, Тоті — Семеду, Леміна, Жуан Гомеш, Аїт-Нурі — Хван, Кунья, Сарабія

Запасні: Бентлі, Доерті, Буено, Калайджич, Дойл, Барнетт, Чірева, Гескет

Челсі (старт): Петрович — Гюсто, Дісасі, Тіаго Сілва, Колвілл — Угочукву, Палмер, Галлагер — Стерлінг, Ніко Джексон, Броя

Запасні: Беттінеллі, Бергстром, Бадьяшиль, Маатсен, Лавія, Матос, Мадуеке, Мудрик, Нкунку

Нагадаємо, матч між Вулвергемптоном та Челсі відбудеться сьогодні, 24 грудня, о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за подіями цього протистояння в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.