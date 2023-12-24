Англія

"Сороки" несподівано поступилися одному з аутсайдерів АПЛ.

У рамках вісімнадцятого туру англійської Прем'єр-ліги Ньюкасл на виїзді несподівано поступився Лутону (0:1). Головний тренер "сорок" Едді Гау прокоментував програну гру. Його слова наводить BBC.

"Лутон зіграв дуже добре, це завжди буде важка гра, ми приїхали у складне місце.

Ми відключилися при подачі кутового і зрештою це коштувало нам гри. Жодних виправдань з нашого боку, просто в цей день ми були не такими, якими мали бути, щоб здобути перемогу.

Наші результати на виїзді не такі, які ми хотіли б бачити. Все, що ми можемо зробити, це спробувати відреагувати на поле та виправити ситуацію", — сказав засмучений Гау.

Наразі, Ньюкасл посідає сьому сходинку турнірної таблиці АПЛ, відстаючи від зони ЛЧ на сім пунктів.