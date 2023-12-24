Англія

Михайло Мудрик з'явився на полі у другому таймі, але цього разу врятувати її не зміг.

Челсі в рамках поєдинку вісімнадцятого туру елітного дивізіону чемпіонату Англії приїхав у гості до Вулвергемптона. Маурісіо Почеттіно вирішив залишити Михайла Мудрика в запасі, тоді як зі старту вийшли одразу два нападники — Армандо Броя та Ніколас Джексон. Також зазначимо появу в центрі поля Угочукву, а праворуч в захисті — Гюсто.

З перших хвилин гри команду задали доволі високий темп гри, проте обходилось без дуже небезпечних моментів. Був епізод, коли Армандо Броя просто не влучив по м'ячу у вигідній позиції після пасу Гюсто, а згодом Джексон не зміг обробити м'яч після розкішного пасу Стерлінга. Але знаковим для Рахіма був інший момент - вінгер відібрав м'яч біля чужого штрафного, вирвався на Са разом з Палмером та Джексоном, але не віддав пас та пробив у голкіпера. До цього Рахім обурювався через невдалі дії партнерів, але в цьому моменті незадоволені були всі.

Вулвергемптон не знітився і доволі впевнено йшов вперед. "Вовки" навіть мали непоганий момент, коли Хван отримав передачу з глибини, втік від захисників та пробив з меж штрафного, але вийшло вище воріт. Також був епізод, де з підступів до штрафного бив Сарабія, але під м'яч кинувся захисник. Відпочивати команди пішли за рівного рахунку — 0:0.

На початку другого тайму Вулвергемптон продемонстрував, що збирається перемогти в цьому матчі. Перший дзвіночок для Челсі був, коли Гомеш пробив з-за меж штрафного — м'яч зачепив руку Угочукву й пройшов поруч зі стійкою. Арбітр пенальті не призначив, а Петрович вже був би безсилий. Згодом Тоті Гомеш пробив головою після подачі на дальню стійку, але Петрович в стрибку врятував свою команду, а добивання на себе прийняв Дісасі.

Згодом "вовки" все ж таки досягли свого. Леміна виграв боротьбу на "другому поверсі" та пробив точно в сітку після подачі Сарабії з кутового. 1:0. Маурісіо Почеттіно відразу намагався вплинути на хід гри замінами — з'явились Нкунку та Мудрик. Після замін команда заграла значно швидше та могла зрівняти рахунок - Палмер покотив праворуч на Стерлінга, а той пробив, але Са разом з захисниками постріл заблокували.

Лондонці намагались врятувати матч та створювали суттєвий тиск на захист Вулвергемптона, але досягти свого так і не вдалось. "Вовки" натомість змогли забити ще раз. Бадьяшиль перервав передачу з флангу, а тут як тут був Доерті, який пробив точно в кут. 2:0. Челсі вірив, що зможе врятувати матч та навіть відіграв один м'яч — Стерлінг м'яко навісив з правого флангу, а Нкунку пробив головою точно в кут. 2:1. Але після цього господарі вистояли та набрали три бали, завдяки яким наздогнали Челсі в турнірній таблиці.

Вулвергемптон — Челсі 2:1

Голи: Леміна, 51, Доерті, 90+3 — Нкунку, 90+6

Вулвергемптон: Са — Кілман, Доусон (С. Буено, 70), Тоті — Семеду, Леміна, Жуан Гомеш, Аїт-Нурі (Х. Буено, 86) — Хван, Кунья (Доерті, 86), Сарабія (Дойл, 75)

Челсі: Петрович — Гюсто (Бадьяшиль, 80), Дісасі, Тіаго Сілва, Колвілл (Маатсен, 80) — Угочукву (Нкунку, 59), Палмер, Галлагер — Стерлінг, Ніко Джексон (Мадуеке, 80), Броя (Мудрик, 59)

Попередження: Леміна, Кунья, Х. Буено — Галлагер, Палмер, Гюсто, Джексон, Стерлінг