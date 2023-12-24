Англія

Власники клубу та голова компанії INEOS нарешті досягли домовленості.

Манчестер Юнайтед оголосив про домовленість із головою компанії INEOS сером Джимом Реткліффом щодо придбання 25% акцій клубу, передає офіційний сайт манкуніанців.

За даними, опублікованими у заяві щодо угоди, йдеться про те, що у клуб інвестують 300 мільйонів доларів. Компанії INEOS делеговано відповідальність за футбольні операції Манчестер Юнайтед.

Проте, остаточне оформлення угоди залежить від отримання всіх необхідних регуляторних дозволів, у тому числі від Прем'єр-ліги.

"Як місцевий хлопець і вболівальник клубу протягом усього життя, я дуе радий, що ми змогли домовитися з правлінням Манчестер Юнайтед, яке делегувало нам відповідальність за футбольні операції клубу. Незважаючи на те, що комерційний успіх клубу забезпечив наявність коштів для завоювання трофеїв найвищого рівня, останнім часом цей потенціал не був повністю розкритий. Ми залучаємо глобальні знання, досвід і талант від ширшої групи INEOS Sport, щоб сприяти подальшому вдосконаленню клубу, а також надаючи кошти, призначені для майбутніх інвестицій в Олд Траффорд. Ми тут надовго і усвідомлюємо, що попереду багато викликів і наполегливої роботи, до якої ми підійдемо із суворістю, професіоналізмом і пристрастю. Ми прагнемо працювати з усіма у клубі — правлінням, персоналом, гравцями та вболівальниками — щоб допомогти клубу рухатися вперед. Наші спільні амбіції зрозумілі: ми всі хочемо побачити Манчестер Юнайтед там, де він має бути, а саме на вершині англійського, європейського та світового футболу", — заявив сер Джим Реткліфф.