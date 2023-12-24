Англія

Капітан збірної Аргентини U-17 може невдовзі перебратися до Європи.

Манчестер Сіті просувається до фінальних стадій угоди з атакуючим півзахисником Рівер Плейта Клаудіо Ечеверрі, передає журналіст Фабріціо Романо.

За даними Романо, клуби продовжують контактувати навіть сьогодні, 24 грудня. Планується, що 17-річний аргентинець на деякий час залишиться у Рівер Плейті на правах оренди, так само як це було раніше із Хуліаном Альваресом.

Повідомляється, що Манчестер Сіті віддасть за талановитого гравця понад 20 мільйонів євро. Портал transfermarkt оцінює Ечеверрі у 12 млн. Його контракт із Рівер Плейт розраховано до кінця 2024 року.

Півзахисник є капітаном збірної Аргентини U-17, з якою він посів четверте місце на чемпіонаті світу-2023. Протягом турніру Ечеверрі відзначився 5 голами та одним асистом.