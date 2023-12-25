Англія

Нідерландець проводить потужний сезон.

Манчестер Юнайтед цікавиться найкращим бомбардиром Болоньї цього сезону Джошуа Зіркзее. Про це повідомляє Sport1.

За інформацією джерела, 22-річний нідерландець є головною трансферною метою "манкуніанців" у січні. За перехід нападника "червоно-синіх", МЮ доведеться заплатити від 35 до 40 млн. євро.

Зазначається, що 50% від суми угоди отримає Баварія. Зіркзее перейшов у Болонью з мюнхенського клубу в серпні 2022 року за вісім млн. євро. Крім того, "ротен" має право зворотнього викупу форварда за 22 млн євро, але клуб не планує ним скористатися.

Діючий контракт нідерландця з італійським клубом розрахований до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 30 млн. євро.

Цього сезону, Джошуа Зіркзее відіграв за Болонью 19 матчів, забив вісім голів та віддав чотири результативні передачі.