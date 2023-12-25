30-річний футболіст незадоволений кількістю ігрового часу на полі.
РАФАЕЛЬ ВАРАН, GETTY IMAGES
25 грудня 2023, 23:35
Рафаель Варан вирішив залишити Манчестер Юнайтед, повідомляє L'Equipe.
За інформацією джерела, захисник незадоволений кількістю ігрового часу. Він хоче продовжити кар'єру у Саудівській Аравії.
У сезоні-2023/24 француз програє конкуренцію Джонні Евансу, Віктору Лінделефу та Гарі Магвайру.
У поточному сезоні Варан провів 14 матчів за МЮ та забив 1 гол.
Раніше повідомлялося, що Реал не розглядає повернення Варана взимку.