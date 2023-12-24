Проте клуб перебуває у пошуках центрального захисника.
РАФАЕЛЬ ВАРАН, GETTY IMAGES
24 грудня 2023, 23:12
Реал не розглядає можливість повернення Рафаеля Варана у січні, повідомляє Marca.
За інформацією джерела, мадридський клуб зацікавлений у підписанні захисника Манчестер Юнайтед, який виступав за Реал з 2011 по 2021 рік, через травму Давіда Алаби.
У Реалі не обговорювали можливості повернення французького захисника.
Наразі головний скаут Реала Хуні Калафат вивчає можливі варіанти посилення оборони.
Раніше повідомлялося, що Лапорт не піде з Ан-Насра взимку, незважаючи на інтерес Реала.