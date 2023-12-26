Завершився перший поєдинок 19 туру чемпіонату Англії.
Ньюкасл - Ноттінгем Форест, Getty Images
26 грудня 2023, 16:31
У рамках дев'ятнадцятого туру англійської Прем'єр-ліги Ньюкасл приймав Ноттінгем Форест на стадіоні Сент-Джеймс Парк.
Господарі поля могли піти на перерву з перевагою в один м'яч, яку з пенальті сформував Ісак, але наприкінці першого тайму Вуду вдалося встигнути зрівняти рахунок. У другій половині зустрічі ексгравець Ньюкасла забив ще двічі. Своїм хет-триком нападник допоміг Ноттінгем Форест здобути бажані три очки.
Ньюкасл — Ноттінгем Форест 1:3
Голи: Ісак, 23 (пен.) — Вуд, 45+1, 53, 60
Попередження: Гордон, 27, Гімараес, 85, Шер, 88 — Сангаре, 26, Монтьєль, 27, Вільямс, 84
Ньюкасл: Дубравка — Тріпп'єр, Ботман (Голл, 79), Шер, Берн (Лівраменто, 55) — Майлі, Гімараес, Лонгстафф (Жоелінтон, 71) — Альмірон (Вілсон, 55), Ісак, Гордон
Ноттінгем Форест: Тернер — Айна, Мурільйо, Ніакате, Монтьєль (Вільямс, 70) — Данілу (Куяте, 90+1), Сангаре (Єйтс, 70) — Гадсон-Одої (Домінгес, 79), Гіббс-Вайт, Еланга (Ворролл, 90) — Вуд