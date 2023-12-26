Англія

Клуб сподівається підсилити передню лінію.

Тоттенгем може підписати Домініка Соланке - повідомляє ресурс Sky Sports.

Лондонський колектив хоче підсилити передню лінію, особливо в контексті можливої невдачі з трансфером Евана Фергюсона із Брайтона.

Наразі форварди команди не можуть гарантувати достатньої кількості голів, що змушує шукати інші варіанти на трансферному ринку.

Цього сезону Домінік провів 20 матчів у складі Борнмута в усіх можливих турнірах, забив дванадцять голів, в тому числі хет-трик у ворота Ноттінгем Форест, і віддав один асист.