Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 7 грудня 2023 року, 22:15.

Тоттенгем у матчі 15 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі поступився Вест Гему (1:2).

Рахунок у матчі було відкрито на 11 хвилині зустрічі, коли у воротах "молотобійців" відзначився Ромеро. Однак, на початку другого тайму Боуен зрівняв цифри на табло, а перемогу команді Девіда Моєса приніс результативний постріл Ворда-Прауса на 74 хвилині.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Тоттенгем — Вест Гем в 15 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Тоттенгем — Вест Гем 1:2

Голи: Ромеро, 11 — Боуен, 52, Ворд-Праус, 74



Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, Девіс, Удоджі — Біссума (Сарр, 83), Гейб'єрг (Рішарлісон, 67) — Джонсон (Хіль, 84), Ло Чельсо (Скіпп, 67), Кулушевські — Сон (Веліс, 88).



Вест Гем: Фабіанські — Цоуфал, Зума, Аґерд, Емерсон — Е. Альварес, Ворд-Прауз — Кудус (Форнальс, 88), Соучек, Пакета — Боуен.



Попередження: Порро, Ромеро, Кулушевські (не на полі) — Емерсон, Ворд-Праус, Альварес.