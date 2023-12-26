Англія

Голкіпер дав свій коментар.

Джордже Петрович розповів, що навіть не мріяв перейти в Челсі із МЛС.

"Я хотів щось змінити, спробувати щось нове. Я чув чимало хороших речей про Бостон, чудове місто для життя. І я бачив, що Метт Тернер був проданий до Арсеналу, тому вони прислали по мені пропозицію, щоб я його замінив.

Коли я побачив, що вони можуть продавати воротаря в Арсенал, то це змусило мене задуматись, що я можу пройти схожий шлях і повернутись в Європу. Але чесно, я навіть не мріяв про Челсі", — наводить слова Петровича офіційний сайт Челсі.

Раніше повідомлялося, що Челсі не підпише Рамсдейла і дасть шанс Петровичу.