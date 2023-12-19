Англія

"Сині" готові надати шанс сербу.

Челсі не підпише Аарона Рамсдейла у січні, повідомляє Evening Standard.

За інформацією джерела, "сині" вирішили не підписувати голкіпера на заміну травмованому Роберту Санчесу. Свій шанс отримає Джордже Петрович.

При цьому, пріоритетом Челсі на трансферному вікні буде покупка форварда. Серед варіантів — Віктор Осімген та Айвен Тоуні.

Цього сезону Петрович встиг провести два поєдинки за Челсі і пропустив один гол.