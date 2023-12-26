Англія

Команда Юргена Клоппа вчасно не зняла всі питання щодо переможця пари, тому мала пройти крізь кілька складних моментів наприкінці гри.

Різдво залишилось позаду, тож для англійського футболу великих свят у 2023 році вже не існує. А тому можна сміливо влаштовувати традиційне пост-різдвяне пекло в календарі, для якого в цій країні навіть назву окрему вигадали — Boxing day. Одна геть не кожна афіша в дев’ятнадцятому турі Прем’єр-ліги підходила під визначення ажіотажу.

Ось, наприклад, матч на Терф Мур, де, окрім доволі цікавого збігу у вигляді симетричності розташувань команд у турнірній таблиці, і відшукати було нічого. І як би не намагався Юрген Клопп нагнати додаткової інтриги під час передматчевих інтерв’ю, однак його Ліверпуль все одно завітав у гості до передостаннього Бернлі Венсана Компані.

Одразу ж і було помітно цю різницю в класі, яку наочно змальовує турнірна таблиця. "Бордові" почали припускатись помилок уже від перших хвилин протистояння, тож нам просто залишалось дочекатись, поки станеться найбільш критична з них. На шостій хвилині правий фланг захисту провалився під час передачі на хід Гакпо, після чого той дочекався підключення Нуньєса з глибини, покотив йому під дальній постріл, а партнер поцілив під праву стійку.

Тоді "червоні" набрали такий темп, що важко було спрогнозувати, скільки саме має опинитись м’ячів у воротах Бернлі ще до перерви, аби гості нарешті збавили оберти. Вони в підсумку обмежились ще одним, але через фол того-таки Нуньєса на правому фланзі штрафного, до чого було багато запитань до бригади VAR, результативний постріл Гакпо таки скасували.

Проте й без того перевага Ліверпуля була настільки відчутною, а виступ команди Компані настільки кволим, що жодним чином питання про переможця пари не поставало. Там ще й Салах кілька непоганих моментів змарнував, одного разу навіть поціливши в поперечину, тож аргументів для таких висновків було достатньо.

Проте після перерви "червоні" й самі повірили, що суперники вже віддали їм перемогу, тому можна в чомусь і поберегти сили. І оскільки черговий гол Ліверпуля на початку тайму було скасовано через заваду воротареві від Салаха побачити удар Елліотта в дотик на завершення передачі Гравенберха з правого флангу штрафного, то й у гостей з’явилась оманливе враження власної переваги.

І доволі даремно, бо тоді Бернлі отримав момент із промахом Гудмундссона головою на дальній стійці під час навісу з лівого флангу, за підсумком якого ситуація мала всі шанси вирівнятись. Але цього не сталось, а тиск команди Клоппа зрештою таки призвів до другого гола. Його забив Діогу Жота, який нарешті повернувся до гри на тлі важкої травми. Але чекати все одно довелось до останніх секунд основного часу.

У наступному турі Бернлі зіграє в гостях у бірмінгемської Астон Вілли, а Ліверпуль прийматиме Ньюкасл.Бернлі —0:2Нуньєс, 6, Жота, 90Траффорд — да Сілва, О’Ши, Баєр, Тейлор — Трезор (Гудмундссон, 61), Берге, Браунгілл, Одоберт — Фостер (Брун Ларсен, 85), Амдуні (Редмонд, 85).Аліссон — Александер-Арнольд, Кванса, ван Дейк, Гомес — Елліотт (Діас, 67), Ендо, Гравенберх (Джонс, 67) — Салах, Гакпо (Собослаї, 67), Нуньєс (Жота, 84).Попередження: Берге, О’Ши — Александер-Арнольд