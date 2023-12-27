Англія

Дубль Гарначо та точний постріл данця допомогли перевернути матч проти бірмінгемців (3:2).

Манчестер Юнайтед в рамках поєдинку дев'ятнадцятого туру елітного дивізіону чемпіонату Англії приймав на своєму полі Астон Віллу. Ерік Тен Гаг довірив місце в центрі поля дуету Мейну — Еріксен. Данець тільки повернувся після травми, а молодий англієць результативно помилився в матчі проти Вест Гема, але отримав довіру від тренера.

З перших хвилин "червоні дияволи" намагались контролювати м'яч. Наче це їм вдавалось, але не було взагалі ніякого загострення. Команди не балували вболівальників небезпечними моментами, а відразу почали з забитих голів. Макгінн навісив зі штрафного з правого флангу, ніхто не торкнувся м'яча і той залетів у ворота. 0:1.

Вже трохи згодом віллани подвоїли свою перевагу, коли Ленгле скинув м'яч в центр після подачі з кутового, а Дендонкер елегантно переправив м'яч у ворота. 0:2. Лише після цього команда Еріка Тен Гага почала щось створювати біля чужих воріт. Спочатку було декілька ударів Маркуса Рашфорда з лінії штрафного, але Мартінес впорався. Трошки пізніше були небезпечні випади, але боковий арбітр постійно зупиняв їх піднятим прапорцем.

Команди пішли відпочивати за рахунку 0:2, але вже перші атаки "червоних дияволів" дали зрозуміти, що миритись з поразкою вони не збираються. В одному з моментів Манчестер Юнайтед гарно вийшов в атаку, Фернандеш запустив Рашфорда флангом, а той покотив на Гарначо, який обійшов Мартінеса та вразив вже порожні ворота, але був зафіксований офсайд. Згодом Фернандеш відібрав м'яч в центрі поля, викотив на Рашфорда, а той відпасував точно на Гарначо, який вразив кут воріт. 1:2.

Астон Вілла не знітилась і одразу створила небезпечний момент - Бейлі пробив в один дотик з центральної зони після подачі з флангу, але Онана врятував свою команду! Манчестер Юнайтед продовжував регулярно розрізати оборону супротивника та зрівняв рахунок. Гарначо протягнув м'яч через центр, покотив на Бруну праворуч, а португалець прострелив. Після рикошету м'яч повернувся до Алехандро, а той пробив у кут воріт — Карлос зачепив м'яч, але той залетів у ворота. 2:2.

В цей раз бірмінгемцям знов вдалось організувати момент відразу після пропущеного голу, але знову не вдалось забити. Макгінн пробив метрів з семи з чужого штрафного, Онана вже не рятував, але Еванс не дозволив м'яч опинитись у воротах. Ерік Тен Гаг спробував вплинути на гру замінами: на полі з'явились Мактоміней та Антоні. Якоюсь мірою вихід бразильця спрацював. Саме Антоні накрив Ленгле та заробив кутовий, який став результативним. Тоді Гойлунд скористався відскоком в чужому штрафному та пробив точно в кут. Це був перший гол для Расмуса в АПЛ! 3:2.

Після цього обидві команди робили підходи до чужих воріт, але до дійсно небезпечних моментів справа не доходила. На компенсований час гри Ерік Тен Гаг випустив Камбвала замість Гойлунда, посиливши захист. Астон Вілла так й не змогла щось створити та покинула Олд Траффорд ні з чим. Дуже важка та важлива перемога для "червоних дияволів".

Манчестер Юнайтед — Астон Вілла 3:2

Голи: Гарначо, 59, 71, Гойлунд, 82 — Макгінн, 21, Дендонкер, 26

Манчестер Юнайтед: Онана — Ван-Біссака, Варан, Еванс, Далот — Мейну (Мактоміней, 81), Еріксен — Рашфорд (Антоні, 80), Фернандеш, Гарначо — Гойлунд

Астон Вілла: Мартінес — Конса, Карлос, Ленгле, Дінь (Морено, 50) — Дендонкер, Дуглас Луїс — Бейлі (Дзаньоло, 77), Макгінн (Дуран, 86), Ремзі (Діабі, 77) — Воткінс

Попередження: Фернандеш — Ремсі, Карлос, Конса