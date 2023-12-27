Англія

Гравець хоче відігравати більшу роль.

Датський центральний півзахисник П’єр-Еміль Гейб’єрг виступає в складі лондонського Тоттенгема з моменту свого трансферу за 16,6 млн євро з Саутгемптона за 15 млн євро влітку 2020 року.

За цей час 28-річний виконавець переживав різний досвід, перебуваючи в статсі основного гравця за багатьох менеджерів на чолі клубу, однак у взаєминах із нинішнім керманичем, австралійцем Анге Постекоглу, у нього справи пішли не найкращим чином.

Гейб’єрг перестав бути гравцем основного складу і його дуже це непокоїть на тлі необхідності вести перемовини щодо продовження чинного контракту, що має завершитись у 2025 році.

Для цього футболіст винайняв Фабріціо ДеВекккі в якості свого нового агента, основною спеціальністю якого є адвокатська діяльність.

Вважається, що таким чином П’єр-Еміль надіслав клубу повідомлення про те, що хоче змінити місце роботи.

Але наразі запити Тоттенгема є доволі високими — 25 млн євро й повноцінний трансфер.

У поточному сезоні данець відіграв 18 матчів (698 хвилин).