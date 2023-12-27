Англія

Чемпіони Англії хочуть забронювати собі виконавця.

Аргентинський атакувальний півзахисник Рівер Плейта Клаудіо Хереміас Ечеверрі прогресує настільки швидко в свої 17 років, що клубу доводиться постійно перебувати в процесі перемовин щодо його можливого трансферу.

Однак, судячи з усього, скоро все буде остаточно вирішено — англійський Манчестер Сіті з’явився на обрії й аргентинський гранд не зміг триматись осторонь пропозиції в 22,7 млн євро.

Проте наразі гравець ще не є повнолітнім, тож "містяни" чекатимуть ще пів року – рік до моменту, коли Ечеверрі зможе переїхати до Європи.

Поки це не сталось, він виступатиме в Рівер Плейті на правах оренди.

Повідомляється, що перемовини ще далекі від завершення, але їхня динаміка є позитивною для Сіті.

У новій кампанії аргентинського чемпіонату Клаудіо відзначився асистом у шести зіграних матчах.