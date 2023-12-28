Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 19-го туру чемпіонату Англії, який пройде 28 грудня і розпочнеться о 21:30.

У рамках 19-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Брайтоном та лондонським Тоттенгемом, яке пройде на Амекс Стедіум.

[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ

ЧЕТВЕР, 28 ГРУДНЯ, 21:30. АМЕКС СТЕДІУМ, БРАЙТОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖАРРЕД ДЖИЛЛЕТТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Останнім часом може здаватися, що Брайтон перебуває у певній кризі, якщо дивитися виключно на результати останніх матчів "чайок". Підопічні Роберто Де Дзербі здобули лише одну перемогу над Брентфордом у п'яти останніх проведених матчах в АПЛ. В іншому ж були поразки від Арсеналу та Челсі, а також нічиї з Бернлі та Крістал Пелес.

Однак до рівня та самої стилістики гри Брайтона питань не так багато, як до останніх результатів. Колектив Де Дзербі в більшості своїх поєдинків продовжує робити ставку на тотальний контроль м'яча і перевершувати багатьох суперників за статистичними показниками в атаці, але ось проблема з доведенням атак до вирішального удару залишається. Проте головна проблема нинішнього Брайтона навіть не в цьому. У "чайок" відсутні ряд ключових і важливих виконавців, таких як Марч, Еступіньян, Вебстер, Велтман, Енсісо і той же Фаті. До всього цього Брайтон вперше грає в єврокубках, тому очевидно, що десь команду фізично не вистачає, особливо на тлі наявних помітних кадрових втрат.

Як і свій майбутній суперник, Тоттенгем також має право нарікати на вражаючий список травмованих гравців. Перішич, Бентанкур, ван де Вен, Меддісон, Сесеньйон, Соломон та дискваліфікований Біссума – прізвища тих, на кого не може розраховувати тренерський штаб Анге Постекоглу. І саме з початком низки травм у "шпор" стався спад у результатах, хоча всі ми пам'ятаємо, як клуб із Північного Лондона круто розпочинав сезон і радував новим для себе стилем гри, тоді як Постекоглу тричі поспіль визнавався найкращим тренером місяця.

Зараз може здаватися, що Тоттенгему вже вдалося подолати непростий період, про що можуть говорити три перемоги у трьох останніх матчах: над Ньюкаслом, Ноттінгем Форест та Евертоном. Однак потрібно не забувати про кілька важливих моментів: Ньюкасл і сам зараз "знекровлений" безліччю травм і фізично "закінчився", Ноттінгем веде боротьбу за виживання і напередодні змінив тренерський штаб, а проти Евертона "шпорам" відверто пощастило — за набрані три очки у першу чергу варто дякувати своєму голкіперу Вікаріо. З огляду на все це, сьогодні ми лише отримаємо відповідь на питання, чиї нинішні проблеми все ж менш значні: у Брайтона чи все-таки Тоттенгема?

За версією букмекерів, фаворита майбутнього протистояння визначити непросто. Так, на перемогу Брайтона пропонується коефіцієнт 2,58, тоді як потенційний успіх Тоттенгема оцінюється показником 2,61. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,90. ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ Брайтон: Вербрюгген — Гіншелвуд, ван Геке, Данк, Ігор — Гілмор, Балеба — Адінгра, Гросс, Мітома — Жуан Педро Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, Девіс, Удоджі — Сарр, Ло Чельсо — Джонсон, Кулушевські, Сон — Рішарлісон Не зіграють: Еступіньян, Лемпті, Фаті, Енсісо, Марч, Велтман, Вебстер — Перішич, Бентанкур, ван де Вен, Меддісон, Сессеньйон, Соломон, Вайтмен, Біссума Під питанням: Мітома — Ромеро, Рішарлісон ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

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