Англія

"Червоних" зацікавив американський фулбек лондонців.

Лівий захисник Фулгема Ентоні Робінсон опинився у сфері інтересів Ліверпуля, повідомляє портал 90min.

"Червоні" нещодавно втратили свого запасного лівого захисника Костаса Цимікаса, який зламав ключицю, а основний гравець на цій позиції Ендрю Робертсон продовжує відновлюватися після вивиху плеча.

Вирішити проблему зліва у захисті може 26-річний американець з Фулгема. За даними 90min, Ліверпуль вже зв'язувався з лондонцями, щоб обговорити потенційний перехід Робінсона у січні.

Джерела порталу зазначають, що гравець готовий до такого трансферу, тож мерсисайдці зараз працюють над ним, сподіваючись досягти домовленості з "дачниками".

У цьому сезоні Робінсон вже взяв участь у 21 матчі Фулгема у всіх турнірах, відзначившись 4 асистами. Портал transfermarkt оцінює захисника у 20 мільйонів євро, а його контракт із клубом розраховано до кінця червня 2028 року.