Англія

Півзахисник дуже потрібен "сорокам".

Ньюкасл сподівається якнайшвидше підписати опорного півзахисника Манчестер Сіті Калвіна Філліпса, передає видання The Telegraph.

Для "сорок" 28-річний англієць є пріоритетною ціллю на зимове трансферне вікно. Умови переходу не узгоджені ще ані з манкуніанцями, ані із самим гравцем, але Ньюкасл хотів би почати переговори якомога швидше.

Правила прибутку та сталого розвитку ліги суворо обмежують можливості клубу на ринку. До того ж, за даними видання, за Філліпса також ведуть боротьбу Ювентус, Евертон і Крістал Пелес.

У цьому сезоні півзахисник вже взяв участь у 10 матчах Манчестер Сіті у всіх турнірах, відзначившись протягом 318 хвилин одним голом. Він хоче отримувати більше ігрового часу, щоб заслужити на місце у складі збірної Англії на Євро-2024.