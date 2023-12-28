Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 27 грудня 2023 року, 22:00.

У рамках 19-го туру англійської Прем'єр-ліги Челсі на власному полі дотиснув Крістал Пелес, здобувши в підсумку перемогу з рахунком 2:1.

Команда Маурісіо Почеттіно вийшла вперед за рахунком уже на самому початку гри — український нападник Михайло Мудрик розстріляв чужі ворота.

Однак навіть до перерви "сині" не змогли уникнути помилок у захисті, тож Крістал Пелес зрівняв рахунок за мить до свистка про завершення першого тайму й Челси мусив усе розпочинати з початку.

У другому таймі відзначитись швидким м’ячем господарям так і не вдалось, тож довелось до останнього чекати на свій шанс, і в підсумку сама команда Роя Годжсона й привезла пенальті у власні ворота.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Челсі — Крістал Пелес у 19 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Челсі — Крістал Пелес 2:1

Голи: Мудрик, 13, Мадуеке, 89 (пен.) — Олісе, 45+1

Челсі: Петрович — Гюсто, Дісасі, Бадьяшиль (Гілкріст, 90+2), Колвілл (Сілва, 58) — Кайседо, Галлагер — Нкунку (Мадуеке, 71), Маатсен (Лавія, 58), Мудрик (Броя, 70) — Джексон.

Крістал Пелес: Гендерсон — Клайн, Андерсен, Геї, Мітчелл — Річардс, Лерма (Франса, 90+1) — Олісе, Езе, Аю (Шлупп, 90+2) — Матета.

Попередження: Кайседо, Мадуеке — Річардс, Мітчелл.