Англія

Лондонський клуб потребує посилення в центрі захисту.

Лондонський Тоттенгем напередодні був вимушений стикнутись із неприємною звісткою про те, що аргентинський центральний захисник Крістіан Ромеро найближчі 4-5 тижнів відновлюватиметься від травми.

Однак у цьому випадку "шпорам" при нагоді стане зимове трансферне вікно, що має вже незабаром відкритись.

На самому його початку Тоттенгем планує підписати нового центрального захисника, і вже навіть визначився з коротким переліком кандидатів.

До нього ввійшли Жан-Клер Тодібо з Ніцци, Ллойд Келлі з Борнмута, Тосін Адарабіойо з Фулгема, Марк Геї з Крістал Пелес та Джарред Брантвейт з Евертона.

Щодо кожного гравця Тоттенгем веде спостереження вже не першу кампанію, однак раніше далі простої зацікавленості справа не доходила.

Повідомляється, що на цей трансфер "шпори" готують не менше 25 млн євро.