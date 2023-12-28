Англія

Іспанець задоволений своїми гравцями.

У рамках 19-го туру англійської Прем'єр-ліги Евертон на власному полі поступився Манчестер Сіті (1:3). Головний тренер Сіті Пеп Гвардіола після переможного матчу похвалив своїх гравців. Його слова наводить The Guardian.

"Команда вкотре довела, наскільки особливою вона є. І який менталітет у нас. Я знаю, що ми не на вершині ліги, але багато чого станеться. Буде багато сюрпризів, головне бути там.

Пам'ятаю, як ми поверталися літаком із Саудівської Аравії, стали чемпіонами світу і я слухав розмови гравців. Вони не знали, що я слухаю і почали говорити про Евертон. Я сказав: "Вау, це моя команда", — заявив Пеп.

Наразі, Манчестер Сіті йде на четвертому місці у турнірній таблиці АПЛ, відстаючи від лідируючого Ліверпуля на п'ять пунктів, при цьому зігравши на одну гру менше ніж "мерсисайдці".