Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 27 грудня 2023 року, 22:15.

У рамках 19-го туру англійської Прем'єр-ліги Евертон на власному полі не зміг утримати перевагу за рахунком над Манчестер Сіті, поступившись у підсумку з рахунком 1:3.

Команда Шона Дайча шокувала суперників посеред першого тайму забитим м’ячем, після чого якісно відзахищалась до перерви й пішла відпочивати переможцем.

Однак тиск гостей виключно зростав і після перерви Евертону було непросто втримати власні ворота недоторканими.

Сіті цим у підсумку й скористався, а Філ Фоден у якості найкращого гравця своєї команди взяв участь ледь не в усіх трьох голах у відповідь.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Евертон — Манчестер Сіті в 19 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Евертон — Манчестер Сіті 1:3

Голи: Гаррісон, 29 — Фоден, 53, Альварес, 64 (пен.), Сілва, 86

Евертон: Пікфорд — Паттерсон, Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Гомеш, Онана — Гаррісон (Данжума, 80), Гарнер, Макніл — Бету.

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Стоунз (Гвардіол, 43), Аканджі, Аке — Нунеш, Родрі — Сілва, Фоден, Гріліш — Альварес.

Попередження: Гомеш, Брентвейт — Аканджі, Гріліш