"Пенсіонери" продовжують пошуки форварда.
Боніфас, Getty Images
28 грудня 2023, 17:15
Лондонський Челсі взимку хоче придбати нового нападника, розглядаючи відразу декілька кандидатур.
За інформацією The Athletic, клуб зі Стамфорд Брідж окрім Айвена Тоуні та Віктора Осімгена, також розглядає двох нападників з німецької Бундесліги. Мова йде про Віктора Боніфаса з леверкузенського Баєра, який наразі є найкращим бомбардиром "фармацевтів" та Бен'яміна Шешко з РБ Лейпциг.
Діючі контракти обох форвардів зі своїми клубами розраховані до 30 червня 2028 року.
Цього сезону, 23-річний нігерієць зіграв за Баєр 23 матчі, забив 16 голів та віддав 8 асистів. В свою чергу 20-річний словенець прийняв участь у 22 матчах РБ Лейпциг та забив сім голів.