Англія

"Пенсіонери" продовжують пошуки форварда.

Лондонський Челсі взимку хоче придбати нового нападника, розглядаючи відразу декілька кандидатур.

За інформацією The Athletic, клуб зі Стамфорд Брідж окрім Айвена Тоуні та Віктора Осімгена, також розглядає двох нападників з німецької Бундесліги. Мова йде про Віктора Боніфаса з леверкузенського Баєра, який наразі є найкращим бомбардиром "фармацевтів" та Бен'яміна Шешко з РБ Лейпциг.

Діючі контракти обох форвардів зі своїми клубами розраховані до 30 червня 2028 року.

Цього сезону, 23-річний нігерієць зіграв за Баєр 23 матчі, забив 16 голів та віддав 8 асистів. В свою чергу 20-річний словенець прийняв участь у 22 матчах РБ Лейпциг та забив сім голів.