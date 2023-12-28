Англія

Цікавий пункт.

24 грудня, Манчестер Юнайтед оголосив про продаж 25% акцій клубу хімічній компанії мільярдера Джима Реткліффа Ineos за 1.25 млрд. фунтів стерлінгів.

Як повідомляє The Telegraph, підписана угода включає пункт про "взаємне недопущення приниження" між Реткліффом та Глейзерами. Цей пункт забороняє сторонам прямо чи опосередковано атакувати один одного публічно і робити заяви, які будь-яким чином принижують честь та гідність однієї з сторін.

Власники клубу та нові інвестори прагнуть налагодити стосунки один з одним і не допустити витоків про розбіжності, які можуть виникнути у майбутньому.

Зазначається, що відповідні умови документно закріплені.