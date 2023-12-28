Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 19-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Арсенал та Вест Гем.

Лондонські Арсенал та Вест Гем проведуть дербі в рамках 19 туру англійської Прем'єр-ліги на полі стадіону Емірейтс.

Мікель Артета, після нічиєї проти Ліверпуля (1:1), залучив до стартового складу Троссара в центральний трикутник, тоді як Олександр Зінченко зберіг за собою місце на лівому фланзі оборони.

Девід Моєс, на тлі перемоги над Манчестер Юнайтед (2:0), використав із перших хвилин Огбонну в центрі захисту.

Арсенал: Рая — Б. Вайт, Саліба, Габріел, Зінченко — Едегор, Райс, Троссар — Сака, Жезус, Мартінеллі.

Запасні: Рамсдейл, Ківьор, Седрік, Сміт-Роу, Жоржиньйо, Ельнені, Нванері, Нкетіа, Гаверц, Нельсон.



Вест Гем: Ареола — Цоуфал, Мавропанос, Огбонна, Емерсон — Е. Альварес, Соучек — Кудус, Ворд-Прауз, Пакета — Боуен.

Запасні: Фабіанські, Джонсон, Крессвелл, Керер, Форнальс, Корне, Інгз, Бенрахма, Мубама.



Гра Арсенал — Вест Гем почнеться о 22:15 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.