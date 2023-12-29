Англія

Завершилася перша половина поточного розіграшу чемпіонату Англії.

Напередодні завершився 19 тур англійської Прем'єр-ліги, а разом із ним і рівно половина зіграних матчах у поточному сезоні чемпіонату.

Через поразку Арсенала від Вест Гема на Емірейтс (0:2) "зимовим чемпіоном" став Ліверпуль, який відтепер має перевагу над "канонірами" у два очки та одноосібне перше місце за найменшою кількістю пропущених м'ячів (16).

Тим не менш, половина сезону АПЛ ще попереду і багато чого може змінитися кілька разів.

Статистичний портал Opta Analyst наразі залишає шанси на першу сходинку наступним п'ятьом командам: Ліверпулю (24,1%), Арсеналу (25,1% *до матчу з Вест Гемом), Астон Віллі (1,9%), Манчестер Сіті (48,2%) та Тоттенгему (0,6%).

Редакція Football.ua пропонує своїм читачам спробувати спрогнозувати майбутнього чемпіона Англії-2023/24 з урахуванням поточної ситуації у таблиці та форми команд.