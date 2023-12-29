Англія

Недоступність гравців підтвердив головний тренер манкуніанців.

Кілька гравців Манчестер Сіті не зможуть допомогти своїй команді у поєдинку 20 туру АПЛ, підтвердив Хосеп Гвардіола на пресконференції.

Ерлінг Голанд, Кевін Де Брюйне, Джон Стоунз і Жеремі Доку через травми пропустять домашній матч проти Шеффілд Юнайтед, який відбудеться завтра, 30 грудня.

"Нічого не змінилося з попередньої гри. Ті ж гравці травмовані, плюс Джон Стоунз", — заявив Гвардіола.

Нагадаємо, стартовий свисток у суботній зустрічі Манчестер Сіті — Шеффілд Юнайтед має пролунати о 17:00 за київським часом.