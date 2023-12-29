Англія

В цей момент родина футболіста знаходилася вдома.

Дім Джека Гріліша пограбували під час матчу між Манчестер Сіті та Евертоном (3:1), вкравши годинник та ювелірні вироби вартістю в один мільйон фунтів стерлінгів.

На момент пограбування в будинку були члени родини Гріліша, їх було близько десяти осіб. Серед них – наречена футболіста Саша Етвуд, його батьки, бабуся, дві сестри та брат. Пограбування застало їх за переглядом матчу між Ман Сіті та Евертоном. Почувши шум на верхньому поверсі, вони в паніці кинулися шукати укриття в незнайомому для них особняку, куди Гриліш заїхав лише незадовго до Різдва і натиснули на тривожну кнопку.

Чеширська поліція виступила із заявою з приводу цього інциденту.

"Близько 21:50 у середу, 27 грудня, надійшов виклик через пограбування. Заявник сказав, що з будинку вкрали кілька предметів. Було задіяно офіцерів за підтримки поліцейських собак та Національної поліцейської авіаційної служби. На околицях пройшли обшуки, але слідів підозрюваних не виявлено. Наразі арештів не було, розслідування триває" — йдеться в заяві поліції.

Джек Гріліш відіграв 90 хвилин у переможному матчі проти Евертоном. Про подію йому повідомили одразу після гри.