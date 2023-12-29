Англія

Серйозна інфекція у івуарійця.

Півзахисник англійського Борнмута та збірної Кот-д’Івуару Хамед Траоре заразився малярією. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Головний тренер "вишневих" Андоні Іраола підтвердив, що 23-річний футболіст його команди зараз перебуває у лікарні.

"Останні кілька тижнів були для нього важкими, він не буде деякий час", — сказав іспанський фахівець.

Івуарієць приєднався до Борнмута влітку, перейшовши за 26 мільйонів євро з Сассуоло.

Цього сезону, Хамед Траоре встиг зіграти за свій новий клуб шість матчів та відзначитися одним забитим м'ячем.