Одинадцять з половиною років віддав француз "шпорам".
Льоріс, Getty Images
30 грудня 2023, 11:31
Уго Льоріс розірвав контракт із Тоттенгемом для переходу в Лос-Анжелес Гелаксі. Про це повідомляє L’Équipe.
Угода діяла до літа 2024 року.
Тепер 37-річний воротар перейде до Лос-Анжелес Гелаксі. Очікується, що трансфер буде оформлено вже сьогодні, а у січні, Льоріс приєднається до клубу МЛС. Контракт буде розрахований на один рік плюс 1-2 роки опціонально.
Уго Льоріс приєднався до Тоттенгема влітку 2012 року, перейшовши з французького Ліона за 12.6 млн. євро. З того часу француз відіграв за "шпор" 444 матчі, пропустив 508 м'ячів та зібрав 151 "clean sheets".