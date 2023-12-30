Англія

Одинадцять з половиною років віддав француз "шпорам".

Уго Льоріс розірвав контракт із Тоттенгемом для переходу в Лос-Анжелес Гелаксі. Про це повідомляє L’Équipe.

Угода діяла до літа 2024 року.

Тепер 37-річний воротар перейде до Лос-Анжелес Гелаксі. Очікується, що трансфер буде оформлено вже сьогодні, а у січні, Льоріс приєднається до клубу МЛС. Контракт буде розрахований на один рік плюс 1-2 роки опціонально.

Уго Льоріс приєднався до Тоттенгема влітку 2012 року, перейшовши з французького Ліона за 12.6 млн. євро. З того часу француз відіграв за "шпор" 444 матчі, пропустив 508 м'ячів та зібрав 151 "clean sheets".