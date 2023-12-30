Англія

Капітан "синіх" може залишити клуб вже в січні.

Лондонський Тоттенгем ініціював переговорний процес із Челсі з приводу придбання півзахисника Конора Галлагера. Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, сторони обговорюють можливість продажу футболіста за 40 млн. євро.

Діючий контракт 23-річного англійця з клубом діє до 30 червня 2025 року. Трансфермаркт оцінює його у 42 млн. євро.

Цього сезону, Конор Галлагер відіграв за Челсі 22 матчі та віддав чотири результативні передачі.