Англія

Рейтинг українця складає 80.5 і лише у чотирьох гравців вищий рейтинг, ніж у нього.

Статистичний портал Opta опублікував символічну збірну першої половини сезону в англійській Прем'єр-лізі.

Зазначається, що збірна сформована за власними оцінками порталу, в якому поєднуються понад 100 різних показників.

До кращих потрапив український універсал Олександр Зінченко, який виступає за Арсенал на позиції лівого захисника.

Рейтинг 27-річного українця становив 80.5 і лише у чотирьох гравців більший показник, ніж у нього.

Цього сезону Зінченко провів 18 поєдинків в АПЛ, у яких забив один гол та віддав один асист.