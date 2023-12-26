Англія

Український гравець Арсеналу отримав символічну відзнаку за підсумками спливаючого року.

Міжнародний центр спортивних досліджень CIES продовжує підбивати підсумки спливаючого 2023 року, опублікувавши список із десяти найкращих лівих захисників світу.

Український універсал лондонського Арсеналу Олександр Зінченко потрапив до топ-10 цього списку за підсумками року, розділивши восьму сходинку з представником турецького Фенербахче Ферді Кадіоглу.

Лідером рейтингу найкращих лівих фулбеків у 2023 став француз Тео Ернандес, який захищає кольори Мілана.

При створенні рейтингу враховувалися кількість зіграних хвилин, рівень матчів та результати.

ТОП-10 НАЙКРАЩИХ ЛІВИХ ЗАХИСНИКІВ СВІТУ В 2023 РОЦІ ЗА ВЕРСІЄЮ CIES:

Нагадаємо, раніше CIES опублікував символічну збірну футболістів 2003 року народження за підсумками 2023 року, до якої потрапив український воротар полтавської Ворскли Павло Ісенко.