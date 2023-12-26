Міжнародний центр спортивних досліджень CIES продовжує підбивати підсумки спливаючого 2023 року, опублікувавши список із десяти найкращих лівих захисників світу.

Український універсал лондонського Арсеналу Олександр Зінченко потрапив до топ-10 цього списку за підсумками року, розділивши восьму сходинку з представником турецького Фенербахче Ферді Кадіоглу.

Лідером рейтингу найкращих лівих фулбеків у 2023 став француз Тео Ернандес, який захищає кольори Мілана.

При створенні рейтингу враховувалися кількість зіграних хвилин, рівень матчів та результати.

ТОП-10 НАЙКРАЩИХ ЛІВИХ ЗАХИСНИКІВ СВІТУ В 2023 РОЦІ ЗА ВЕРСІЄЮ CIES:

Нагадаємо, раніше CIES опублікував символічну збірну футболістів 2003 року народження за підсумками 2023 року, до якої потрапив український воротар полтавської Ворскли Павло Ісенко.